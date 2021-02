Drew Barrymore no quiere cirugía estética porque es “aburrido”

La actriz está decidida a nunca someterse a un procedimiento estético invasivo.

La actriz Drew Barrymore, de 45 años, pasó su vida viendo a las estrellas de Hollywood inyectarse botox y está decidida a nunca pasar por el quirófano, ya que no quiere cumplir con los estándares de belleza.

Hablando en su programa de entrevistas, dijo: “Nunca me he hecho nada en la cara y me gustaría tratar de no hacerlo. Nunca digas nunca. Lo que me importa y siento que sigue siendo relevante para mi vida es la cara. Me conozco a mí misma, soy una persona muy adictiva y si me pongo una inyección me pareceré a Jocelyn Wildenstein el viernes”.

“Creo que, debido a que soy tan rebelde, vi toda esa presión y vi a todas esas mujeres torturándose a sí mismas para lucir de cierta manera y pensé: ‘Gente miserable’. Solo quería no tener miedo de lo que sería la vida va a hacer conmigo. Probablemente fui a muchos extremos opuestos. Ahora soy aburrida, segura y saludable “.

En cambio, la estrella de ’50 First Dates ‘ busca envejecer con gracia y disfrutar de su vida permitiéndose ser humana y sentirse vulnerable.

Ella continuó: “Me encantaría si hubiera alguna forma en la que pudiéramos dejar ir y ceder un poco más al viaje de la vida. Vamos a envejecer, las cosas se irán al sur y está bien y es parte de la vida. Me siento más humano y más vulnerable cada año, pero también sé apreciar cada año más y más. Y estoy un poco loca”.