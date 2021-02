FKA Twigs dice que de “milagro” está con vida de su relación con Shia LaBeouf

LA DJ está sorprendida de haber logrado sobrevivir a su romance con el actor.

FKA twigs cree que es un “milagro que haya salido con vida” de su relación con Shia LaBeouf.

La cantante, que ha presentado documentos judiciales acusando al actor de ‘Transformers’ de agresión sexual, agresión y angustia emocional durante el transcurso de su breve relación en 2019, admite que está sorprendida de haber logrado sobrevivir a su romance con el actor mientras se abrió sobre el terrible abuso que ha afirmado haber recibido.

Al contar lo que le sucedió, dijo: “Es un milagro que salí con vida … Si pones una rana en una olla con agua hirviendo, esa rana saltará de inmediato. Mientras que si pones una rana en agua fría y calentarlo lentamente, esa rana se va a hervir hasta morir. Esa fue mi experiencia estando con LaBeouf “.

Y la cantante de 33 años quiere hablar sobre su supuesta experiencia con la esperanza de que ayude a otras personas en situaciones similares, admitiendo que fue “pura suerte” que ya no esté en ella.

Ella agregó: “Creo que es suerte. Sinceramente, desearía poder decir que encontré algo de fuerza y vi esta luz. Desearía poder decir, ‘Es un testimonio de mi carácter fuerte’, o ‘Es la forma mi madre me crió’”.

“No es nada de eso. Es pura suerte que ya no esté en esa situación … La gente no pensaría que le pasaría a una mujer como yo. El error más grande es, ‘Bueno, eres inteligente. Si fue tan malo, ¿por qué no te fuiste? ‘… Le puede pasar a cualquiera … Me hizo darme cuenta de que necesito dar un paso adelante y hablar sobre mi experiencia “.

Y Twigs admite que le resulta difícil recuperarse de lo que le sucedió.

En una sincera entrevista con la revista ELLE, ella compartió: “Lo que pasé con mi abusador es, sin duda, lo peor que he experimentado en toda mi vida. Recuperarme ha sido lo más difícil que he vivido e intenté hacer “.

LaBeouf ha negado todas las acusaciones hechas en su contra.