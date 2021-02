Eiza González habla de cómo es vivir con su madre a los 30 años

Durante la promocion de la película ‘I Care a Lot’habló de su experiencia de vivir con su madre, Glenda Reyna.

Eiza González está en plena promoción de su película ‘I Care a Lot’, y como invitada en un popular programa de televisión, habló de su experiencia de volver a vivir con su madre a sus 30 años.

La actriz mexicana conversó con Jimmy Kimmel, y dijo que desde su última visita a ese foro hace 8 meses, todo este tiempo estuvo viviendo bajo el mismo techo con su mamá: “Vino con una pequeña maleta de mano porque iba a quedarse solo cuatro días, y acabó quedándose 7 meses durante la pandemia, lo cual resultó toda una locura. Volver a vivir con tu madre a los 30 no es la mejor idea”.

Eiza dijo divertida que ahora fue ella quien puso las reglas y disciplina en su casa: “Ahora es ella quien vive bajo mi techo y es genial porque hay un cambio en la dinámica del poder. Yo le decía todo el tiempo: ‘No puedes salir a la calle, eres parte del grupo de riesgo como persona de la tercera edad’. Y ella se quejaba, se sentía como una niña”.

La actriz también reveló que durante este tiempo, tuvo que acudir a sus citas románticas a escondidas: “Es que ella me preguntaba con quién me había quedado, si esas personas estaban tomando precauciones con el covid-19, eran un montón de preguntas, y yo le respondía: ‘es mi casa mamá, puedo hacer lo que me dé la gana’”. Eiza también confirmó que su mamá Glenda Reyna ya había regresado a México.