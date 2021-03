Dulce María comparte nuevas fotos con su hija María Paula

Desde que nació su hija, la actriz y cantante se ha dedicado por completo a la atención de su bebé.

Dulce María sigue disfrutando de su faceta de mamá, y comparte con sus seguidores lindas imágenes con su hija María Paula, que ya tiene 3 meses.

La ex RBD desde que nació su hija se ha dedicado por completo a la atención de su bebé, incluso no participó en el concierto virtual ofrecido por sus compañeros de RBD. Dulce ha compartido una bella fotografía donde está con María Paula, y los comentarios no se hicieron esperar, en poco tiempo sumaban más de 645 ‘me gusta’, destacando el comentario que hiciera su esposo Paco Álvarez: “Amores de mi vida”.

En su cuenta de Instagram, Paco Álvarez también publicó una foto donde está con su hija, y al pie de la imagen escribió: “¡Qué viaje es tenerte en mis manos! ¡Qué fantasía es mirarte y ver la magia de una vida que comienza! Mi cielo, mi pequeña gran guerrera, te amamos mamita, eres nuestra luz”.