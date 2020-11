Aunque se había informado anteriormente que no formaría parte del concierto, sí lo harán de una manera “muy especial”.

Dulce María y Alfonso Herrera sí formarán parte del concierto de RBD ‘Ser o Parecer: La Unión Global Virtual’, pero de una manera muy especial.

El productor del show Guillermo Rosas ha dicho en Instagram que hará un performance dedicado a los integrantes que no estarán presentes en el escenario, pues es un tributo a toda la banda.

Los fans de RBD lamentaron que desde un principio se confirmara que Dulce y Poncho no estarían en el show, ella por su avanzado embarazo y él por compromisos profesionales. Pero de alguna manera el productor se las ingenió para que no falten en el esperado espectáculo que tendrá lugar el próximo 26 de diciembre.

Dulce María comentó que a ella le pesa muchísimo no participar con sus compañeros, pero no había opción: “Ha sido muy duro porque es una parte muy importante de mi historia personal, profesional y de mi carrera. Siempre voy a ser Rebelde y siempre voy a ser parte de RBD…pero ahorita no es que no quiera, es que no puedo”

La bebé de Dulce nacerá el próximo mes de diciembre, y su embarazo ha transcurrido en plena pandemia, lo que también ha hecho que la artista se mantenga en su casa la mayor parte del tiempo.