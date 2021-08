Dwayne Johnson “le rogó” a Emily Blunt para protagonizar juntos “Jungle cruise”

La actriz admitió que se resistió a los primeros embates de ‘The Rock’, ya que el actor fue “demasiado efusivo” en su propuesta.

Dwayne Johnson ha confesado que le tuvo que “rogar” a Emily Blunt, su coprotagonista de la nueva película de Disney “Jungle cruise” para que participara d la película, diciéndole de que ambos formarían “la pareja ideal” para el argumento de la cinta. Sin embargo, su estrategia no surtió el efecto deseado, al menos en un primer momento.

The Rock contó la historia a la revista People:

“Cuando me llegó el guion, la verdad es que me encantó. Y sabía que el papel de Emily debía ser para ella. Siempre fue Emily Blunt para mí, esa es la verdad. Y ella lo supo desde el principio. Le mandé un video en el que estuve trabajando toda la noche para rogarle que aceptara. Llegué a casa a las tres de la mañana y me dije: ‘Venga, vamos a grabar un video para Emily, para decirle que soy un gran admirador y que me encantaría que estuviera en el filme’”.

Pero el actor reconoció que no tuvo la respuesta esperada: “Nada, no me dijo absolutamente nada. ¡Me ignoró por completo!”, admitió “The Rock” entre risas.

Emily Blunt se defendió, explicando el porqué de su reacción: “No respondí directamente porque cuando alguien te viene con tanta efusividad y demasiado entusiasmo, lo mejor es apaciguarlo un poco, pero la verdad es que fue un video muy emotivo, el más conmovedor que he recibido nunca”, señaló.

Al final la actriz británica aceptó la propuesta, y junto con Dwayne protagonizaron una excelente película.

Vea a Emily Blunt y Dwayne Johnson en acción en la película ‘Jungle cruise’: