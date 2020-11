Eduardo Capetillo denuncia robo de identidad

El actor y cantante denuncia públicamente que hay una cuenta falsa de Instagram que él no administra.

Eduardo Capetillo denuncia que alguien plagió su identidad y abrió una cuenta falsa en Instagram, por lo que decidió advertir a sus fans.

El actor y cantante denuncia públicamente que hay una cuenta falsa que él no administra: “A la gente que verdaderamente le interesamos nosotros, y que verdaderamente nos quieren, les estoy eternamente agradecido, me hicieron llegar una página, falsa evidentemente: _capetillo-eduardo, no es una página mía, es una creación de alguien que la utilizan para suplantarnos, por favor tengan mucho cuidado, no se dejen engañar”.

Capetillo mostró conversaciones de la persona que se hace pasar por él con sus seguidores, por lo que los alertó de que se trataba de un impostor.

El actor decidió hacer la denuncia en redes, ya que la aplicación no hizo caso de su reporte: “A Instagram le importó un pepino, por eso se los comparto a ustedes, gracias”.