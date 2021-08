Eiza González felicita a Danna Paola por lanzamiento de ‘Kaprichosa’

Además, la actriz halagó a Dannaq por lo “hermosa” que se veía en el look que mostró en el video.

Eiza González felicita a Danna Paola por el lanzamiento de su nuevo sencillo ‘Kaprichosa’, cuyo video clip se estrenó en todas las plataformas.

La cantante y la actriz mexicanas tienen una muy buena amistad, y se elogia mutuamente en las redes. En esta ocasión, fue Eiza quien expresó a Danna que se veía muy hermosa con el look que lució en el video clip de ‘Kaprichosa’, en especial su peinado: “Fíjate, me gusta mucho el pelo güero mami hot”, escribió la intérprete que se abre paso en Hollywood.

En entrevista con ‘Ventaneando’, Danna Paola dijo esto de Eiza González: “Eiza es de las pocas mujeres que realmente me han abierto la puerta como mexicana. Realmente es alguien que tiene luz y una escencia muy única, realmente la admiro tanto, me siento orgullosa de todo lo que está logrando. Ojalá hagamos algo juntas, me encantaría”.