Eiza González ha mejorado su relación con su cuerpo

A la actriz ya no le incomodan las fotos paparazzi que muestren imperfecciones en su cuerpo.

Eiza González fue entrevistada por la revista Shape, de la que es portada este mes, en donde comentó sobre como es su relación con su cuerpo.

A la actriz mexicana no le importa ser fotografiada en la playa por los paparazzi, aunque sabe que eso significa muchas críticas sobre su apariencia.

La actriz de Godzilla vs. Kong, de 31 años, afirmó a la publicación:

“Hace cuatro años creo, me fui de viaje con mi entonces novio y fui fotografiada por los paparazzi en la playa. Podías ver las celulitis en mi pierna en las fotos y me quedé muy avergonzada”, admitió.

Pero con el paso de los años, Eiza confiesa que se hizo menos exigente consigo propia:

“Ahora me siento tan sexy cuando veo mi celulitis o mi trasero, que es grande, con pequeños hoyuelos. Me siento tan sexy solo con un movimiento, o cuando me siento y mis piernas crean ese poco de grasa en el costado de mi cadera. Realmente lo hago. Me siento como una mujer, puedo mover mi cuerpo y me hace sentir realmente empoderada, algo que nunca hubiera sentido en mis 20 años”, confesó.