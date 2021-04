El ex de Jennifer Aniston, Justin Theroux, habla sobre su relación con la estrella

El actor dice que los dos siguen siendo amigos, se llaman y ella lo hace reir mucho.

Justin Theroux, el ex marido de Jennifer Aniston, ha revelado que siguen siendo amigos incluso después de su divorcio en 2017.

Terminaron su historia como pareja casada hace cuatro años, y aunque ya no tienen una relación sentimental, todavía se llaman y siguen siendo amigos cercanos.

En una conversación con la revista Esquire, Theroux reveló: “Yo diría que seguimos siendo amigos. No hablamos todos los días, pero nos llamamos. Hacemos FaceTime. Enviamos mensajes de texto. Nos guste o no, no tuvimos esa separació dramática, y nos amamos. Soy sincero cuando digo que aprecio nuestra amistad “.

Continuó: “No podemos estar juntos y aun así traemos alegría y amistad. Además, ella me hace reír mucho, muy fuerte. Es una persona graciosa. Sería una pérdida si no estuviéramos en contacto, para mí personalmente. Y me gustaría pensar lo mismo de ella”.

Jennifer Aniston y su ex Justin Theroux salieron a la luz en 2011 con su romance y se casaron en 2015 antes de separarse dos años después.