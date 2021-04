Millie Bobby Brown tiene un problema mientras filma Stranger Things

La actriz se encuentra en Georgia filmando una nueva temporada de la serie, y por su personaje no puede arreglarse las uñas…

La estrella infantil inglesa Millie Bobby Brown saltó a la fama principalmente gracias a su personaje Once, en Stranger Things y le encanta interpretarlo. Sin embargo, lo demandante del personaje le ha creado una especie de molestia.

Dando vida a su personaje y convirtiéndolo en el amado y poderoso como es ahora con su convincente actuación, a Millie Bobby Brown se le ha ofrecido trabajo en otras grandes películas. Ella ya es parte de algunas grandes películas, incluida Godzilla vs Kong.

En una nota que la actriz de 17 años publicó en las redes sociales, les dijo a sus fanáticos que el rodaje de la temporada 5 de Stranger Things está actualmente en marcha en Georgia, Atlanta.

“Estoy filmando Stranger Things, estamos en medio de la filmación en este momento y ahora mismo estoy en Georgia”, dijo la actriz. Sin embargo, no reveló nada sobre los nuevos episodios.

Millie Bobby Brown también habló sobre el impacto que tuvo su personaje en su vida. “Ahora realmente me gustan los jeans de cintura alta, blusas cortas, una chaqueta fresca y Air Force 1”, dijo. La actriz reveló que hay un aspecto de su apariencia que no puede cambiar debido a su personalidad de Once y son sus uñas.

“Es tan deprimente. Porque me encanta hacerme las uñas; es una de mis cosas favoritas para hacer “, enfatizó.” Personalmente, siento que es mi momento de encontrar cosas interesantes y unirme a las tendencias de belleza. Pero sí, mientras filmo, no puedo tener uñas en absoluto. La mayoría de mis personajes no “.

La fecha del estreno de la nueva entrega aún no se ha anunciado, y llegará este año a Netflix.