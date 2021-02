El ‘Mascabrother’ Germán Ortega pasa por serios problemas económicos

El comediante dice que debe colegiaturas y que han cancelado sus tarjetas de crédito.

Germán Ortega revela los graves problemas económicos que enfrenta por la falta de trabajo, y solicita al gobierno de la Ciudad de México, que se autorice la apertura de los teatros.

El comediante, quien junto con su hermano Freddy Ortega integran la famosa dupla ‘Los Mascabrothers’, muy consternado habló de su actual situación al programa ‘Sale el Sol’: “¿Cómo le voy a hacer para pagar la luz?, ¿Qué voy a hacer para pagar?, ¿Qué hago?, debo colegiaturas, ya me cancelaron tarjetas…¿A qué grado esperemos a que llegue? A que me vuelva loco y salga a correr como loco a la calle, porque ¡aguas!, estamos en depresión todos, muchos estamos muy sensibles, yo vivo con tensión porque me están hablando del banco todo el día”.

Germán exhorta a las autoridades a que se reanude la actividad de los teatros: “Hablo en nombre de muchos compañeros que no tienen trabajo. Afortunadamente yo dependo de mí, yo hago mis propias producciones, yo mismo genero, pero grandes estrellas están esperando un llamado para que trabajemos”.