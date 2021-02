FKA Twigs cuenta como Shia LaBeouf la acusaba de todo tipo de cosas

La artista reveló que LaBeouf iniciaba una discusión en el medio de la noche, acusándola de cosas que la hacían dudar.

La cantante y compositora FKA Twigs habló sobre todos los supuestos abusos que sufrió a manos de Shia LaBeouf.

La cantante se sinceró sobre su abuso pasado durante una entrevista con Gayle King en CBS This Morning y reveló que LaBeouf “a menudo solo comenzaba a tener una discusión conmigo en medio de la noche, comenzaba a acusarme de hacer todo tipo de cosas, planeando dejarlo en mi cabeza. Me despertaba, me decía que era repugnante, que era vil”.

También agregó que si bien ninguna de sus afirmaciones “era cierta”, ella inevitablemente “realmente dudaba” de sí misma, especialmente cuando me despertaba y él decía: “Estabas acostada allí con los ojos abiertos, planeando dejarme”. Y yo decía, “Literalmente estaba dormida”.

“Es una táctica que usan muchos abusadores. Es solo esta disponibilidad constante, y todo se centra en ellos. Por eso quería salir y hablar de esto, porque las señales realmente estaban ahí desde el principio”.