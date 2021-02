A ex esposa de Travis Barker le gusta un comentario sombrío sobre Kourtney Kardashian

A parecer a Shanna Moakler no le cae muy bien la nueva relación de su ex Travis Barker con la mayor de las Kardashian.

Parece que la relación de Kourtney Kardashian con Travis Barker no es bienvenida por la ex esposa de este último, Shanna Moakler.

Después de celebrar juntos su primer día de San Valentín, el martes hicieron oficial su relación en Instagram.

La fundadora de Poosh compartió una foto que mostraba a ella y las manos del músico de Blink-182 entrelazadas.

Si bien muchos estaban encantados con la noticia, a la ex esposa de la estrella de rock le gustó un comentario sombrío que criticaba a la estrella de Keeping Up With the Kardashians.

El comentario fue publicado en la publicación de Shanna en Instagram, diciendo que el músico se “rebajó” con Kourtney.

“[Improperio] esa tía no compite en nada contigo. Travis bajó de categoría”, escribió el usuario de Instagram en la publicación de Shanna, a la que ella dio “like”.