Meghan Markle acusada de “incitar batallas y tomar partido”

Un documental asegura que para Meghan Markle fue imposible no inclinarse políticamente por causas que considera justas.

Un comentarista real se ha presentado para criticar el hábito “más difícil” de Meghan Markle de causar peleas dentro de la familia real.

Esta afirmación fue emitida en un documental de 2020 titulado Meghan Markle: Changing Traditions, de la reportera de entretenimiento Ashley Pearson.

Según el diario Express, afirmó: “Meghan Markle no es alguien que solo quiere un bonito vestido de diseñador y una copa de champán. En realidad, está comprometida e interesada en la política”.

“De hecho, se metió en problemas no hace mucho cuando conoció a alguien en Irlanda que estaba en el Parlamento, creo, y lo felicitó por la derrota de un proyecto de ley que habría anulado el aborto en Irlanda, y dijo: ‘Eso es genial. ‘”

“Terminó metiéndose en problemas porque el político irlandés tuiteó: ‘Oh, tuve esta gran conversación con Meghan y ella nos felicitó por la derrota de esta iniciativa’. Y todos dijeron: ‘No puedes ponerte del lado de alguien, tú no puedo defender ninguna posición ‘”.

“Creo, con toda honestidad, que una de las cosas más difíciles y desafiantes en toda esta experiencia para Meghan, es la tradición real de no tomar partido, de no mostrar su inclinación política, de no tener opiniones. Eso es algo que yo C

creo que Meghan ya ha luchado y seguirá luchando “.