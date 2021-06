El mejor amigo de Kim Kardashian, Jonathan Cheban, elogia a Kanye West

Jonathan elogió al rapero y dijo que ‘extraña’ la ‘energía brillante’ de Kanye desde que se separaron.

Jonathan Cheban, el mejor amigo de Kim Kardashian, reveló nuevos detalles sobre su separación de la estrella de reality show con Kanye West.

Durante su aparición en The Wendy Williams Show, dijo: ‘Todo está abierto en el programa, lo cuestionan todo. No me sorprende que realmente haya sucedido, los amo a ambos ‘.

Jonathan, quien ha aparecido regularmente en KUWTK, elogió al rapero y dijo que ‘extraña’ la ‘energía brillante’ de Kanye desde que se separaron. “Siempre está adelantado a los tiempos, es inspirador”, dijo sobre Kanye. El amigo de Kim dijo que la ex pareja era “increíble”.

La estrella de reality shows, que solicitó el divorcio en febrero después de seis años de matrimonio, compartiría la custodia de sus cuatro hijos con el rapero de 44 años.

Según los informes, Kim Kardashian, de 40 años, está ocupada con su familia y preparando su nuevo programa de televisión, que se lanzará en Hulu.

