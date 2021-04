El ‘mensaje críptico’ de Kim Kardashian sugiere que no está dispuesta a reconciliarse con Kanye West

Un par de mensajes han sugerido a algunos seguidores de que Kim no está dispuesta a dar un paso atrás en el divorcio.

En febrero, Kim Kardashian solicitó el divorcio del rapero Kanye West después de casi siete años de matrimonio y meses de rumores de que su relación se había roto.

Kardashian, quien se ha hecho famosa gracias a su reality show familiar “Keeping Up with the Kardashians”, se casó con West, de 43 años, en mayo de 2014, convirtiéndolas en una de las parejas de celebridades más comentadas en Hollywood y conocida popularmente como “Kimye”.

En medio de especulaciones de que Kim y West están tratando de salvar su matrimonio, la estrella de reality show, el sábado, compartió un par de historias en Instagram que sugieren lo contrario.

En una historia, Kim publicó una cita famosa sobre por qué uno no debería convertirse en un “complaciente a la gente” mientras que la otra historia era una oración.

Si bien sus historias pueden ser una actividad aleatoria en las redes sociales, ha hecho pensar a la gente pensar que sus historias contenían algunos mensajes crípticos dirigidos a Kanye West.

Mira sus historias a continuación: