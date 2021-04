Irina Shayk sigue soltera tras su ruptura con Bradley Cooper

La modelo rusa finalizó su relación con Cooper hace dos años, e insiste que no necesitaun hombre en su vida.

Irina Shayk no busca marido. Aunque la modelo fue vista recientemente con el padre de su hija Bradley Cooper, luego de terminar su relación con él en 2019, aseguró en una entrevista con la revista Style de The Sunday Times, que está soltera y no tiene intención de ‘buscar una pareja’.

La bella rusa de 35 años –que también ha tenido una relación con el astro del fútbol Cristiano Ronaldo– insistió en que ‘no necesita’ un hombre en su vida, pero que está abierta a encontrar el amor de nuevo y casarse, aunque no es una prioridad en su vida.

“Nunca pensé que necesitaba un hombre en mi vida para ser una mujer completa. Tal vez tenga algo que ver con perder a mi padre a una edad temprana y lidiar con eso. Por ejemplo, si puedo vivir sin mi padre desde que tenía 14 años, Puedo vivir sin ningún chico”, advirtió.

“Realmente creo en la tradición del matrimonio. Pero, ¿debería ir a buscar marido? ¡De ninguna manera! Será mejor que me encuentre en mi sofá viendo Netflix porque no voy a ir a ningún lado buscándolo “, dice con determinación.

“Creo que se trata del momento adecuado para encontrar a la persona adecuada. Si va a suceder, estoy abierta a ello”, comentó.

Pero Irina ha disfrutado de estar soltera:

“Acabo de cumplir 35 años y me encuentro siendo libre y realmente, realmente haciendo lo que quiero hacer. Y en una relación, para mí, es tan importante que hagas las cosas por amor (…) No necesitas moldearte a ti mismo ni filtrar a ningún chico por ahí. Tuve esto en una relación y ahora, siendo soltero, puedo dar un paso atrás y decir: ‘Esto es lo que soy’. No cambies quién eres con alguien ahí afuera, porque no funcionará”.