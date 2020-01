El príncipe Harry no permitirá que su vida aparezca en ‘The Crown’

Desde hace meses, el príncipe avisó que tomaría las medidas necesarias para no aparecer en el seriado.

El príncipe Harry desde hace tiempo que ha tomado las medidas para que su vida no aparezca en la serie ‘The Crown’, en la que se narra la historia del reinado de Elizabeth II de Inglaterra.

La biógrafa Angela Levin, autora del libro ‘Harry: Conversations With the Prince’ asegura que él le dijo que tomaría las providencias necesarias para no aparecer en ‘The Crown’: “Me voy a asegurar de ponerle freno antes de que lleguen a mí”, reveló la escritora en el programa ‘BBC Breakfast’.

Desde que se dio a conocer la noticia de la renuncia de Meghan y Harry a su rol del círculo duro de la familia real, han circulado muchos rumores en torno a la pareja, y uno de ellos es que era posible su participación en la serie , incluso interpretándose a ellos mismos en la historia, pero con lo que Levin reveló, esto es completamente alejado de la realidad.