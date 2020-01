Anna Kournikova y Enrique Iglesias se convertirán nuevamente padres en marzo

La pareja estaría esperando la llegada de un nuevo heredero, según se ha revelado un programa de chismes.

Se confirma que Anna Kournikova y Enrique Iglesias se convertirán en padres nuevamente el próximo mes de marzo, y se sospecha que ya estén oficialmente casados.

Lucho Borrego que trabaja en el programa ‘Suelta la Sopa’ de Telemundo, se valió de una fuente muy allegada al cantante y a su mujer, y pudo ver de cerca que Anna ya tiene un vientre muy abultado, y como ocurrió con los mellizos Nicholas y Lucy, nacidos en 2017, en esta ocasión también solo se anunciará el nacimiento del bebé.

Se dice que la ex tenista no sale ni a ver al médico, ya que él es el que va a consultarla a domicilio, pues no quiere exponerse a los reflectores, y llevar su embarazo en la más estricta privacidad.