El príncipe William y Kate Middleton “se vieron obligados” a luchar contra Harry y Meghan Markle

William y Kate se pusieron verdaderamente al servicio de la reina y realizaron un importante trabajo durante la pandemia.

Según los informes, al príncipe William y Kate Middleton “no se les dio otra opción” que la de luchar contra la inminente toma de posesión real del príncipe Harry y Meghan Markle.

Este reclamo ha sido presentado en un documental escrito por la experta real Katie Nicholl.

Durante su documental de ITV titulado Harry and William What Went Wrong? Afirmó: “La Reina llamó a William y Kate para que subieran al plato, se volvieran de alto perfil y se convirtieran en miembros de la realeza de primera línea durante una pandemia mundial”.

También agregó: “Se les vio haciendo un trabajo enormemente importante y demostraron ser muy populares”.

Al final, “William y Kate no tuvieron otra opción que cambiar las cosas y realmente inyectar algo de combustible en esto porque si no lo hacían, existía el riesgo real de que Harry y Meghan los eclipsaran al otro lado del océano”.