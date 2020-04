Elenco de Friends ofrece a sus fans unirse a ellos en el rodaje del programa

Habrá un ganador entre los donantes del reto All IN, que podrá invitar a cinco amigos a asistir con trato VIP la grabación.

El elenco de ‘Friends’ está ofreciendo a sus fans la oportunidad de unirse a ellos en la filmación de su especial de reunión a cambio de donaciones a organizaciones benéficas.

Jennifer Aniston anunció en las redes sociales que un afortunado ganador podría unirse a ella y a Courteney Cox, David Schwimmer, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matthew Perry y Matt LeBlanc cuando se sienten a filmar su especial para HBO Max.

En su publicación, compartió: “Estamos muy emocionados de unirnos al desafío ALL IN para ayudar a mantener a las personas alimentadas y saludables durante este tiempo … Te invitamos a ti y a cinco de TUS amigos a unirse a los seis en el escenario 24. Sean nuestros invitados personales en la audiencia para la grabación de nuestra reunión @HBOMAX, mientras recordamos el espectáculo y celebramos toda la diversión que tuvimos … y obtengan toda la experiencia VIP de Friends en el Warner Bros. TStudio Tour. Espero que esto traiga un poco de alegría en la espera. Vaya a AllInChallenge.com para ingresar … y done lo que pueda – US$ 10, US$ 25 – cada dólar cuenta. El 100% de los ingresos irán a @nokidhungry, @mealsonwheelsamerica y #AmericasFoodFund que beneficia a @feedingamerica y @wckitchen. No puedo esperar para conocerlos y abrazarlos cuando todo esto termine … (sic) “

Jennifer también instó a sus fanáticos a “mantenerse conectados” con sus seres queridos en medio de la pandemia de coronavirus.

Agregó: “Hasta entonces, mantén Facetiming, llama, envía mensajes de texto y envía mensajes de texto a tus amigos y familiares. Tenemos que estar conectados”.

Mientras tanto, la crisis de salud ha retrasado la filmación del especial de reunión, que verá a las estrellas de la comedia de situación reunirse en el escenario del programa para una reunión sin guión.

Debía comenzar a filmarse este mes, pero las fuentes han confirmado que el especial se ha retrasado y el rodaje se ha retrasado a mayo, lo antes posible, y ahora es probable que esté aún más adelante.

Como parte del desafío All In, Leonardo DiCaprio también ha ofrecido a los fanáticos la oportunidad de participar de su próxima película.