Elle Macpherson se siente más saludable con 56 años

La modelo dice que ahora se siente aún mejor que cuando tenía 30 y 40 años.

Elle Macpherson se siente más feliz y saludable que nunca. La modelo de 56 años ha cambiado su estilo de vida en los últimos años en un intento por mejorar su salud y bienestar en general, y ahora se siente aún mejor que cuando tenía 30 y 40 años.

Elle, que vive con sus hijos, Flynn, de 22 años, y Cy, de 17 años, en Florida, dijo: “La genética solo puede llevarte lejos.

“Cuando alcanzas los 50 años, te das cuenta de que se trata de cuidar tu cuerpo y tus niveles de vitalidad, por lo que puedes hacer las cosas que quieres hacer”.

“He intentado todo tipo de entrenamientos y dietas, pero ahora muchas de las cosas que hice en mis 30 y 40 años ya no funcionan para mí”.

“Solía ​​pensar que estaba saludable porque podía sobrevivir con tres horas de sueño y tomar un café … A los ojos de las personas, sospecho que todavía me veía bien, pero no me sentía bien. Eso fue desmoralizador”.

“No tenía un sentido de vitalidad. Me sentía diferente a mí, algo … fragmentada”.

Elle también insistió en que ha alcanzado una etapa en su vida en la que no se permite estresarse por el envejecimiento.

La modelo afirmó que “la verdadera belleza es profunda para el alma, no para la piel”.

Ella dijo en la edición de agosto de la revista Red: “Ya no siento la presión de mirarme de cierta manera, estoy mucho más interesada en mi bienestar. Creo que la verdadera belleza es profunda para el alma, no para la piel. Es una forma de ser, una forma de vivir.

“Sin el envejecimiento, nunca podría tener el don de ser madre de dos jóvenes adultos. Es maravilloso. Nuestra relación ha evolucionado a medida que crecieron. Están muy en sintonía en muchos niveles y aprendo mucho de ellos”.