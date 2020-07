Shayna Taylor comparte mensaje críptico tras anuncio de ruptura con Ryan Seacrest

La modelo de 28 años ha compartido una cita tomada de la cuenta de redes sociales Rising Woman, en sus Instagram Stories.

La modelo de 28 años ha compartido una cita tomada de la cuenta de redes sociales Rising Woman, en sus Instagram Stories, poco después de que el dúo anunciara que habían decidido terminar su relación “hace algún tiempo”.

La cita dice: “Nunca necesitarás convencer a la persona adecuada para que te ame. No importa qué, no puedes cambiarlos, obligarlos a hacer el trabajo o hacer que se comprometan contigo si no están listos. El cambio debe inspirarse desde adentro, y las acciones son siempre más fuertes que las palabras”.

Shayna no explicó cómo la cita se relacionaba con su propia vida amorosa, pero Rising Woman, que comparte los pensamientos de la escritora Sheleana Aiyana, amplió su significado a través de su cuenta de Instagram.

El subtítulo decía: “No sé quién necesita escuchar esto hoy, pero la verdad es que no puedes cambiar a las personas ni obligarlas a hacer el trabajo. Una de las peores cosas que nos hacemos a nosotros mismos es tomar el rechazo personalmente. Las gentes son como son y no depende de tí tratar de cambiarlos”.

“A veces conoces a una persona y están en un espacio donde están listos para hacer el trabajo, y a veces no lo están. Eso no los hace malos o tóxicos, y no te hace indigno. Tenemos que dejar de darle mucho significado al viaje de otras personas”.

“Con demasiada frecuencia, tratamos el amor no disponible como un desafío para convertir a alguien. Confía en que con la persona adecuada, no se sentirá como una montaña rusa. No tendrás que probarte a ti mismo constantemente ni atenuar tu brillo para poder ser digerible para ellos”.

Ryan y Shayna se vincularon por primera vez en 2014, y la pareja ha tenido una relación intermitente a lo largo de los años.

Pero un representante de la estrella de televisión confirmó recientemente que ahora se han separado.

El representante dijo: “Ryan y Shayna decidieron terminar su relación romántica amigablemente hace algún tiempo”.

“Siguen siendo buenos amigos, se apoyan mutuamente y siempre apreciarán su tiempo juntos como pareja”.