Ellen DeGeneres felicita a Elliot Page y dice que se inspira en él

DeGeneres fue una de las celebridades que felicitó a la antes llamada Ellen Page al declararse trans.

Ellen DeGeneres fue una de las celebridades que felicitó a Elliot Page por asumir su identidad transgénero esta semana. Antes la actriz Ellen Page, ahora Elliot Page, confirmó a través de las redes sociales que es un hombre trans y no binario.

DeGeneres dijo que se inspiró en Elliot Page, de 33 años, después de declararse con orgullo una persona trans.

La presentadora se fue a Twitter para reaccionar a la noticia: “Enviando mis saludos a mi amigo, @TheElliotPage. Me inspiras con tu fuerza, coraje y honestidad”, escribió Ellen, recibiendo la aprobación de miles de seguidores.

La esposa de Elliot, Emma Portner, de 26 años, también habló sobre su orgullo. Ella escribió en Instagram: “Estoy muy orgullosa de @elliotpage.

Las personas trans, queer y no binarias son un regalo para este mundo. También pido paciencia y privacidad, pero que nos acompañes en un ferviente apoyo a la vida trans todos los días”, dijo la bailarina. “La existencia de Elliot es un regalo por sí mismo. Brilla mi dulce E. Te amo mucho”.

Elliot agregó en su declaración: “Siento una enorme gratitud por las personas increíbles que me han apoyado a lo largo de este viaje. No puedo expresar lo extraordinario que es amar finalmente lo que soy para buscar mi yo auténtico. Me han inspirado infinitamente tantos en la comunidad trans. Gracias por su coraje, su generosidad y su incansable trabajo para hacer de este mundo un lugar más inclusivo y compasivo. Ofreceré todo el apoyo que pueda y continuaré luchando por una sociedad más amorosa e igualitaria “, señaló.