Millie Bobby Brown llora tras difícil encuentro con una fan

La estrella de Stranger Things usó su Instagram para hablar del difícil encuentro con una fan acosadora.

Millie Bobby Brown ha compartido una emotiva publicación en Instagram en la que rompe a llorar mientras describe un difícil encuentro con una fan. La estrella de Stranger Things acudió a Instagram Stories el lunes (30) por la noche para contar el momento en que una fan comenzó a filmarla y no se detuvo, incluso siguiéndola a todas partes, algo que le molestó mucho a la artista adolescente.

Al describir el encuentro, Millie comentó: “Así que fui de compras con mi madre para Navidad, y una chica se me acercó y me preguntó si yo era – lo que sea, y yo dije ‘sí’, y ella preguntó, ‘¿puedo tomarte un video?’ y le dije ‘no’ … pero ¿por qué alguien querría que le tomaran un video, como de mí? No es como si fuera de las dos. Al final del día, no necesito justificarlo a cualquiera, si no quiero que me graben en video… Y yo estaba pagando y ella pasó a mi lado y comenzó a grabarme de nuevo, y le dije: ‘Soy un ser humano, ¿qué más puedo pedirte?’, le pregunté y ella dijo, ‘así puedo ¿Grabar un vídeo de un ser humano? y dije ‘no, no cuando digo que no'”, agrega Millie.

La actriz señaló que la experiencia para ella fue muy irrespetuosa.

“Me molesta cuando la gente intenta traspasar los límites, y desearía que la gente fuera más respetuosa. Todavía estoy tratando de navegar por todo esto y sigue siendo abrumador. Me tomaré una foto contigo, pero cuando superas los límites y tratas de pelear conmigo por eso, tengo derecho a decir que no”, afirma.

Brown terminó el video diciendo: “Estoy haciendo este video para decirles que tienen que mostrar más respeto por los demás, sin importar quiénes son, qué hacen, mostrar respeto de ser humano a ser humano”, puntualizó.