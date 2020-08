Ellen Pompeo deja claro que lo más importante en su trabajo es el dinero

La estrella de Grey’s Anatomy dice que es más importante la estabilidad económica que buscar el personaje de sus sueños.

Ellen Pompeo es muy sincera, y asegura que para ella es más importante la estabilidad económica que buscar el personaje de sus sueños, como lo expresan otros actores.

La muy popular ‘Meredith Grey’ de la serie Grey’s Anathomy, no se preocupa por ser encasillada en ese personaje, que hasta el momento le da a ganar 20 millones de dólares anuales, por lo que no está interesada en buscar nuevos horizontes en la actuación, según dijo en el programa de Spotify, Jemele Hill is Unbothered.

“Personalmente contar con una vida doméstica equilibrada estaba por encima de mi carrera. No tuve precisamente una infancia feliz cuando era pequeña, así que la idea de encontrar un marido maravilloso y criar juntos tres niños y construir un hogar, era algo que necesitaba hacer en realidad para cerrar ese agujero en mi corazón”, declaró Pompeo en el podcast de ‘Jamele Hill Is Unbothered’ de Spotify.

La actriz fue muy clara en decir que para ella la seguridad económica por su participación en la serie ‘Grey’s Anathomy’, es más importante que perseguir papeles destacados en el cine, por lo que su trabajo en la televisión y su vida familiar la hacen sentir plenamente realizada.