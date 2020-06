Ellie Goulding hace una pausa en el activismo y regresa a la música

La cantante se dio cuenta que su desenfrenado activismo por salvar el planeta estaba afectando su carrera.

Ellie Goulding anuncia su regreso a la música, después de alejarse del medio para dedicarse de lleno a su activismo en favor de la conservación del planeta.

La intérprete así habló al respecto en el podcast ‘So Hot Right Now’: “Creía sinceramente que mi activismo acabaría afectando mi trabajo, y me parece que así ha sido. Mis seguidores lo hacen por un motivo muy concreto que no tiene nada que ver con el medio ambiente. Cada vez que lanzo un mensaje sobre mi labor como activista pierdo al menos mil seguidores. Me dicen: ‘No queremos oirte hablar de nada de esto. No es lo que nos interesa. Deja de intentar darnos lecciones. El calentamiento global no es real”.

Ellie sin embargo no se afecta mucho por los ‘haters’ en las redes, los ignora después de llevar mucho tiempo luchando con ellos: “La verdad es que no me molesta. No sé si es porque ahora me siento muy a gusto en mi propia piel”.