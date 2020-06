Taylor Schilling asume su romance con Emily Ritz

La estrella del seriado Orange is the New Black tienen un año de discreto romance.

Taylor Schilling celebró este fin de semana pasado el Orgullo Gay, al igual que muchos famosos, y lo hizo de una manera muy especial, anunciando públicamente su relación sentimental con otra mujer.

La actriz subió a sus historias de Instagram una foto en la que teniendo como escenario un bello paisaje con niebla, está abrazando a Emily Ritz, quien se dedica a la música y a las artes visuales.

Taylor escribió: “No podría sentirme más orgullosa de estar a tu lado. Feliz día del orgullo”, y lo acompañó de muchos emoticonos de rosas y corazones.

La estrella de la serie ‘Orange is the New Black’ y su pareja se conocieron por amigos en común, y fueron muy discretas en su relación, pues fuentes cercanas aseguran que ya tienen un año de romance, manteniéndolo en la privacidad, pues no existen ni siquiera fotos de ellas juntas.