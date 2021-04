Ellie Goulding revela los motivos por los que retrasó su anuncio que está embarazada

La cantante postergó el anuncio hasta después de las 30 semanas, hasta que se sintió preparada para hacerlo.

La cantante inglesa Ellie Goulding no reveló su embarazo hasta que estuvo a solo unas semanas de dar a luz.

La cantante de 34 años tiene una razón por la que posterga el anuncio de su embarazo. La madre embarazada quería haber aceptado las buenas noticias en primer lugar. “Necesitaba ese espacio para procesar lo que estaba sucediendo. Siempre me he definido como una músico de gira”, dijo a The Telegraph en una entrevista.

“Eso es lo que soy y lo que hago. Ser madre no estaba en mi estado mental. Nunca sentí que una mujer tuviera que ser definida por la maternidad “.

Entonces, Ellie Goulding no le dio la noticia al mundo hasta que tuvo 30 semanas de embarazo. Fue en febrero, a pocas semanas de su fecha de parto en ese momento, cuando la cantante británica y su esposo Caspar Jopling hicieron lo necesario para decirle al mundo que iban a ser padres.

La pareja se casó en 2019.

Ellie Goulding también tenía otra razón para reprimir las buenas noticias cuando le dijo al periódico, que fue cuando se mudaron juntos a una nueva casa y sintieron que “teníamos estas raíces adecuadas y era el momento adecuado para decir algo”.

La cantante dio la noticia a través de una sesión de fotos para la revista Vogue en febrero.