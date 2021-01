Eminem supera los 46 millones de suscriptores en YouTube

Con el lanzamiento de su última canción, ‘Higher’, Eminem en pocos días el rapero consigue millones más de seguidores.

El canal de YouTube de Eminem supera los 46 millones de suscriptores después del lanzamiento del video de ‘Higher’.

Eminem tomó a sus fans por sorpresa cuando lanzó su nuevo álbum “Music To Be Murdered By: Side B” hace un par de meses.

El rapero lanzó el 24 de enero el video musical de su canción “Higher” en YouTube, cuando tenía más de 40 millones de suscriptores.

A los pocos días de que el nativo de Detroit lanzara el video en YouTube, sus suscriptores han aumentado a más de 46 millones.

Vea el video:

.