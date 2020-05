Emma Stone comparte consejos para mantener la salud mental

La actriz es una de las muchas celebridades que se asocia con Child Mind Institute para ayudar a niños y jóvenes con la salud mental.

Emma Stone se ha asociado con el Child Mind Institute para compartir sus consejos sobre el mantenimiento de la salud mental durante la cuarentena de Covid-19.

La actriz de 31 años es una de las muchas celebridades que se asocia con la organización para ayudar a otros con su salud mental, como parte de la campaña #WeThriveInside, que trabaja para conectar a los adolescentes con servicios de telesalud y recursos en línea para la salud mental.

“Muchos de nosotros estamos lidiando con el aislamiento, la ansiedad y la incertidumbre durante esta crisis de Covid-19, y esto incluye a los 17 millones de niños y adolescentes en Estados Unidos, que es uno de cada cinco, que tienen un trastorno de salud mental”, compartió Emma. “Te invitamos a formar parte de nuestro equipo”.

La actriz de La La Land continuó alentando a los espectadores a ser proactivos en el manejo de su salud mental, y compartió la técnica de “descarga de cerebro” que utiliza para superar su ansiedad.

“Algo que realmente me gusta hacer cuando lucho con ansiedad es un tugurio cerebral. Lo que hago es escribir todo lo que me preocupa “, explicó. “Simplemente escribo y escribo y escribo y no pienso en ello y no lo leo de nuevo. Creo que es muy, muy útil para mí sacarlo todo en papel “.

Emma continuó: “Espero que te mantengas a salvo, te mantengas fuerte y saludable y te estoy enviando mucho amor”.

El fin de semana pasado, la actriz se unió al coreógrafo Ryan Heffington para un trabajo virtual #SweatFest en beneficio del Child Mind Institute. Los fanáticos interesados ​​en visitar la clase pueden volver a visitar la sesión aquí: https://www.instagram.com/childmindinstitute/.