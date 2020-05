Lindsay Lohan sale con un “chico maravilloso”

Dina Lohan se abrió sobre la nueva relación de su hija, pero insistió en que “no tiene prisa” para que la actriz se establezca.

Hablando con Us Weekly mientras promocionaba su nuevo podcast, “Listen to Me, The OG Mama D With Dina Lohan and Chanel Omari”, la mujer de 57 años insistió en que Lindsay se calmaría cuando sea el momento adecuado.

Sin embargo, ella explicó que la actriz de The Parent Trap, de 33 años, tiene una persona en su vida que ella aprueba.

“Lindsay está saliendo con un chico maravilloso en este momento”, dijo. “Pero eso no es ni aquí ni allá. Cuando esté lista para hablar sobre su vida personal, lo hará”.

La madre de cuatro continuó admitiendo que tuvo que aprender a “respetar” la privacidad de sus hijos a medida que crecían, pero insistió en que estar al lado de sus hijos no significa que los libere cuando las cosas salgan mal.

“En el pasado, siempre tenía que proteger a Lindsay y las personas decían,’Ella es una facilitadora’ “, recordó. ” No, gente. Detrás de puertas cerradas, reprendo. Simplemente sentí que las cosas tenía que venir de las palabras de mi hija y de su corazón y alma sobre sus acciones, lo que ha hecho desde entonces”.

Agregó: “Así que ahí es donde me quedo en mi carril como madre y estoy allí para consolarme, disciplinarme y compartir mis pensamientos, pero ahora mis hijos son mayores”.