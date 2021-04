Emma Watson tiene un fuerte motivo por el que no se toma fotos con sus fans

La actriz explica sus razones porqué no acepta tomarse fotos cuando sus fans lo encuentran.

Emma Watson revela a la revista Vanity Fair sus razones por las que no acepta tomarse fotos con sus fans cuando es abordada por ellos donde la reconocen.

“Para mí, es la diferencia de tener la posibilidad de tener una vida y no. Si alguien me toma una foto y la publica, en dos segundos han creado un mapa del lugar exacto en el que me encuentro en un radio de 10 metros. Pueden ver qué estoy usando y con quién ando. Simplemente no puedo entregar ese tipo de información”.

Emma Watson, al igual que sus compañeros actores de ‘Harry Potter’, desde muy niños tuvieron que lidiar con la fama y el acoso de los paparazzi y los fanáticos de la saga, algo que definitivamente los a alteró a lo largo de sus vidas, en algunos, como Daniel Radcliffe que buscó refugio y paz en el alcohol, situación de la que no le fue muy fácil salir.