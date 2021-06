Emmanuel no quiere convivir con su mamá Ninel Conde

El menor se negó a convivir con la artista al encontrarse en un juzgado de lo familiar de la capital mexicana.

Ninel Conde y Giovanni Medina se vieron las caras en una audiencia en uno de los juzgados de la Ciudad de México, y el pequeño Emmanuel se negó a convivir con su mamá.

El menor aseguró que no quería pasar tiempo con su mamá, decisión que Medina aseguró, que él no lo había aconsejado ni había intervenido para que su hijo dijera que no quería ir con Ninel.

“Si Ninel hubiera venido en las dos audiencias anteriores, tal vez las cosas hubieran sido distintas, pero ahora esa fue la voluntad del niño”.

“Estaban presentes la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el juez y alguien de Trabajo Social. En esta audiencia se verificó el estado físico y emocional de mi hijo, y se encuentra excelentemente bien”, declaró el empresario.

Giovanni Medina agregó que lo que ha sucedido es resultado de lo que la misma Ninel ha decidido, como el casarse con alguien que tiene problemas con la justicia, y no estar con su hijo.