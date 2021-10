En medio a polémicas, Ninel Conde celebra su cumpleaños

La cantante compartió imágenes de su discreta fiesta de cumpleaños en Las Vegas…

Ninel Conde festejó su cumpleaños este 29 de septiembre en medio de polémicas. La cantante compartió imágenes de la discreta celebración, supuestamente desde Las Vegas.

Ella escribió en Instagram:

“Así terminó un día inolvidable; rodeada de amor, cariño y bendiciones. Gracias a toda mi familia y amigos por hacerme sentir tan amada y apoyada. Este día que sabía que sería un reto… superó mis expectativas. Me siento muy honrada de tener a tanta gente buena en mi vida, que me dan la mano para salir adelante. ¡Gracias!”, señaló.

Conde está siendo investigada por supuestamente apoyar a su esposo Larry Ramos, quien se fugó después de ser acusado de un fraude millonario a más de 200 personas.

Ramos es buscado por las autoridades de Estados Unidos luego de quitarse el grillete con el cual podría ser localizado mientras duraba la investigación.

En la red social la cantante comentó al celebrar más un año de vida:

“Este ha sido un año lleno de altibajos… Pero he aprendido muchísimo y eso me ha hecho más fuerte. De eso se trata la vida, ¿a poco no? Somos nosotros quienes decidimos cómo aprovechar lo que nos sucede, aprender de ello y seguir echándole ganas, y yo estoy muy feliz de la persona que soy hoy.”, dijo.

Por cierto, Ninel Conde está en medio de una nueva polémica por cuenta de su edad. Mientras ella asegura que nació en 1976 y cumplió 45 años, el sitio web de Hollywood, IMDb, afirma en la información que ella nació en 1970, así que habría cumplido 51 años. Y ahora el programa Ventaneando descubrió un documento que comprueba que Ninel cumplió 50 y que nació el 29 de septiembre de 1971.