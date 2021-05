Enrique Guzmán dice que su nieta Frida Sofía acabará en la cárcel

El cantante de 78 años acudió a la Fiscalía este jueves 20 de mayo a ratificar su denuncia en contra de la hija de Alejandra Guzmán.

Enrique Guzmán acudió este 20 de Mayo a la Agencia Especializada para la Atención de personas Adultas Mayores Víctimas de Violencia Familiar a ratificar una denuncia en contra de su nieta, la hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía.

“Voy con todo, caiga quien caiga, esa niña no se va a salir con la suya. Me tienen hasta la madre pensando que soy un puerco, hay mucha gente que me molesta mucho, diciéndome tonterías cuando esto no ha pasado nunca. Estos son inventos de una niña, vengo a ratificar, caiga quien caiga”, dijo el cantante de 78 años.

Enrique Guzmán aseguró a los medios que su nieta terminará en la cárcel por el daño que le ha hecho a su persona tras las acusaciones de abuso que dio en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante.