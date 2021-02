Erika Buenfil celebra cumpleaños de su hijo después de recibir muchas críticas

Nicolás cumple 16 años, y su mamá fue crticada porque el adolescente apareció en un video de Tik Tok vestido de mujer.

Erika Buenfil celebra el cumpleaños número 16 de su hijo, después de ser ampliamente criticada por un video en el que el jovencito aparece vestido de mujer.

En un video que la actriz subió a TikTok, aplicación en la que ha conseguido millones de seguidores, su hijo Nicolás apareció vestido de mujer, y junto a ella cantando el tema ‘Rica y apretadita’, de El General y Anayka.

Dicho clip no fue del agrado de muchos, ya que no les gustó ver a Nicolás con vestido, y le criticaron a Erika haber grabado esas escenas con su hijo.

La actriz no respondió a los comentarios por ese desafortunado video, y en cambio hizo una publicación en la que felicita a Nicolás por su cumpleaños: “Hoy cumple años el amor de mi vida. Los 16 años más maravillosos que he tenido. Gracias siempre por ser el niño que me llena de luz y energía en todo momento. Mi corazón es tuyo. Te deseo lo mejor del mundo porque te lo mereces. Mi Nic eres mi luz. Y felicidades por tu cumpleaños. Te amo, tu mamá”.

Seguidores de Erika en Instagram también felicitaron a Nicolás Buenfil, deseándole lo mejor.

