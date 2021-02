Alejandra Guzmán apoya a mujer que acusa a Vicente Fernández de abuso

La roquera asegura que entiende ese tipo de abusos, pues ella los experimentó también, ya sea por fans o por otros famosos.

Alejandra Guzmán sale en apoyo de la mujer que acusa a Vicente Fernández de haberse sobrepasado cuando se tomó una foto con el cantante.

Alejandra dijo en el programa ‘Despierta América’ que ella entiende ese tipo de abusos, pues ella los experimentó también, ya sea por fans o por otros famosos: “Nadie tiene por qué tocarte de cierta forma si tú no quieres. A veces una lo permite porque no sabes qué hacer, pero no se vale”.

La rockera dijo que no importa la identidad del hombre que se aproveche de la situación, si es o no famoso, alentó a todas las mujeres a que no se callen y que denuncien este tipo de abusos.