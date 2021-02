Érika Buenfil le prohíbe a su hijo realizar el reto de TikTok Pilow Challenge

El reto es quitarse la ropa tapándose solo con una almohada y bailar un ritmo muy sexy, y la actriz no deja a Nicolás hacerlo.

Érika Buenfil revela que a su hijo le ha prohibido realizar videos en TikTok del llamado reto Pilow Challenge, que consiste en quitarse la ropa tapándose solo con una almohada y bailar un ritmo muy sexy.

“No me dejó hacer el almohada challenge, que porque era ‘para cuerpazos’, así literal, y que era para las chavas que eran modelos, y luego decía: ‘esa imagen ahí se va a quedar y van a decir qué pena con mi mamá’… De hecho hay unos que no me deja hacer porque me dice: ‘esto no lo vayas a hacer porque qué oso con mis amigos’, pero de ahí en fuera he ido aprendiendo y los hago sola”, reveló Erika en el programa ‘De Primera Mano’.

La actriz se ha ganado el título de ‘La reina del TikTok’ tras haber conseguido ya más de 5 millones de seguidores, conquistando a sus fans con sus creativos y divertidos videos.