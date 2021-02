Britney Spears explica que ha mejorado su alimentación y dejado la comida chatarra

La cantante explica que muchos fans la habían visto “demacrada y desmejorada”, pero era por consumir grasa y azúcar en exceso.

Britney Spears publica video en el que explica que ya ha mejorado su físico, después de una etapa en la que estaba consumiendo alimentos con mucha azúcar o poco saludables.

Los fanáticos de la cantante se habían mostrado muy preocupados por el estado de salud de Britney, ya que había publicado unos videos en los que se le ve demacrada, algo desmejorada, y ella explicó lo que sucedía en ese momento.

“…Mi cuerpo parece algo diferente en este nuevo video. No, no seguí adelante con la dieta del helado. En su lugar elegí controlar las porciones que como, lo cual resulta muy duro cuando se trata de Doritos. La parte positiva es que ahora me siento mejor”, expresó la llamada ‘Princesa del pop’.

Britney se ha convertido en tendencia desde que se lanzó el documental ‘Framing Britney Spears’, en el que se muestra el acoso mediático que sufrió la artista en los momentos más críticos de su vida.