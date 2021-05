Érika Buenfil sufre un intento de extorsión telefónica

La actriz pasó un gran susto al recibir una llamada de alguien que aseguraba que estaba afuera de su casa en la capital mexicana.

Érika Buenfil ha usado sus redes sociales para denunciar un intento de extorsión telefónica. La actriz narró que se encontraba en su hogar cuando recibió una llamada telefónica, en la cual unos extorsionadores le hicieron pensar que había algunos criminales afuera de su casa en la Ciudad de México.

La actriz usó su cuenta de Twitter para escribir un mensaje de auxilio, causando alarma entre sus fans, quienes no entendían lo que estaba sucediendo. “Yo pedí vía Twitter que alguien me ayudara, estaba en ese momento teniendo una discusión telefónica, me hacían creer, o me decían, que estaban algunas personas afuera de mi casa y que en fin, muchas cosas de las que luego daré detalle, me espanté mucho, daban detalles muy específicos que sí me hicieron creer que era posible”, relató.

Tras su pedido de auxilio, la actriz , recibió el apoyo del relacionista público Víctor Khun, quien fue a visitarla para confirmar que se encontraba segura.

Después, Erika explicó que ya había levantado una denuncia y aseguró que se encuentra a salvo, y que la policía investiga lo que catalogaron como un “intento de extorsión”.

“Ahora estoy bien, ya se levantó la denuncia, pero Nicolás y yo estamos bien”, añadió.