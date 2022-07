Es falso que Meghan Markle y príncipe Harry pasarán las vacaciones con la reina

Los duques de Sussex supuestamente pasarían el verano en Escocia junto a la reina Elizabeth II…

No se espera que el duque y la duquesa de Sussex se reúnan con la reina Elizabeth II en el verano en su villa en Balmoral, Escocia. Aunque el diario “The Sun” aseguró que Meghan Markle, el príncipe Harry y los niños Archie y Lilibet Diana viajarían al Reino Unido para pasar las fiestas con la monarca, la columna Page Six, del diario “The New York Post” aseguró que la afirmación es falsa.

Una fuente de la publicación aseguró que los Sussex no recibieron ninguna llamada de la reina invitándolos:

“No están en la lista de invitados de verano de Balmoral”, afirma la fuente.

The Sun también comentó que el viaje para estar con la Reina se llevaría a cabo después de que la pareja se sintiera avergonzada por la forma en que fueron tratados durante las celebraciones del Jubileo de Platino en junio pasado.

Ahora la fuente les asegura que no fueron considerados para las vacaciones, a diferencia del duque y la duquesa de Cambridge y el príncipe Charles, quienes se encontrarán con Elizabeth en Balmoral el próximo mes.