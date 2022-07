Nikki Haskell revela miedos y situación de Ivana Trump

La ex esposa de Donald Trump falleció a los 73 años, el 14 de julio tras caída accidental…

Nikki Haskell, una de las mejores amigas de Ivana Trump, reveló al programa “ExtraTV” que la pandemia del covid-19 ha arruinado la vida de muchas personas y también de la exesposa de Donald Trump. Según Nikki, ya no salió de casa y dejó de viajar, porque tenía miedo de morir si se contagiaba del virus.

“En los últimos años, se ha vuelto muy solitaria… Tenía una casa grande y tenía mucho miedo de contraer el virus, mucho más que nadie que yo conozca. No quería ir a ningún lado, no quería viajar… Se lo tomó muy, muy en serio. Tenía miedo de enfermarse”.

Haskell también compartió que Ivana siempre tuvo “miedo de caerse” de las “escaleras traicioneras” de su casa, y cuando se enteró de la causa de la muerte de su amiga, quedó en estado de shock:

“Tengo que decirte algo: ese siempre ha sido mi miedo. Tenía una de esas escaleras realmente hermosas que era imposible bajar. Estrechas por dentro y más anchas por fuera. Siempre tuve miedo de que se cayera. Yo no sé lo que sucedió, pero no me cuesta creer que eso fue lo que sucedió: escaleras traicioneras”.

“Estoy en estado de shock. Estoy totalmente devastada. Pasé mucho tiempo mirando fotos antiguas de nosotras y recordando los momentos que pasamos juntas y tratando de tener los mejores pensamientos”.

La socialité continuó: “La primera vez que salió con Donald, salimos en parejas… Siempre teníamos una cosa en la que siempre usábamos la misma ropa… En el momento en que la conocí, fue como si estuviéramos separadas al nacer… la conocí y nos volvimos mejores amigas”, dijo Nikki, revelando que recientemente había cenado en Nueva York con Ivana.