Esposa de Justin Bieber revela como cuida la dermatitis perioral que padece

Hailey Bieber sufre esa situación de salud, donde la piel alrededor de la boca se inflama debido al uso de algunos productos.

La esposa de Justin Bieber, la modelo Hailey Bieber, prefiere un régimen de cuidado de la piel simple y fácil para aliviar su condición de la piel llamada dermatitis perioral.

La dermatitis perioral es una erupción inflamatoria que afecta la piel alrededor de la boca.

“Tengo dermatitis perioral, por lo que ciertos productos irritan mi piel y me producen una erupción cutánea con picazón horrible alrededor de la boca y los ojos. Siempre trato de evitar la fragancia en los productos, ya que es demasiado para la piel. Sin embargo, no siempre sé lo que me ponen en la piel, ya que trabajo con muchos maquilladores diferentes “, dijo Hailey a la revista Glamour.

Hailey solo usa algunos productos de belleza para ayudar a eliminar las impurezas de su piel.

“No me gustan muchos pasos, ya que generalmente no tengo tiempo. Comienzo con la limpieza y el lavado, luego me pongo un suero y una crema hidratante. Si tengo más tiempo por la noche, me pondré una mascarilla o una crema hidratante adicional “.

Hailey, que se aísla a sí misma en Canadá con Justin, dice que el aire limpio está ayudando a su piel, y que está usando un nuevo método anticonceptivo.

“Ahora estoy tomando un método anticonceptivo donde no tengo un período, pero aún siento síntomas de síndrome pre menstrual, y esto también puede afectar mi piel. Mi piel en realidad permanece mucho mejor en Canadá, donde hay aire más limpio, que cuando estoy en Nueva York o Los Ángeles “, dijo.

Ella también dice que el sueño ayuda a cuidar su piel.

“Nunca duermo con el maquillaje puesto. Dormir y descansar es muy importante para la piel. Si trabajo y viajo mucho y mi horario de sueño está afectado, noto que mi piel se seca mucho”.