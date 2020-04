Pitbull lanza su nueva canción “I believe that we will wins”

Las ganancias de la canción se donarán a los esfuerzos de alivio de la actual crisis de salud en el mundo.

El rapero Pitbull lanzó su canción, “I believe that we will wins”. Las ganancias de la canción se donarán a los esfuerzos de alivio de la actual crisis de salud en el mundo.

El músico ha lanzado la canción junto con un video lírico que muestra el mensaje inspirador de la canción.

“Creemos que podemos superarlo. Estamos llamando a todos los estudiantes, trabajadores médicos, socorristas, padres, abuelos, a todos de todo el mundo para que formen parte del himno en video de Pitbull. Las ganancias se destinarán a varias organizaciones benéficas de todo el mundo “, se lee en un aviso pidiendo a los fanáticos que envíen videos de ellos mismos bailando la canción.

Pitbull ha estado alentando a los fanáticos a mantener la esperanza en medio del brote de salud. “Vamos a mostrarle al mundo lo poderoso que es cuando nos unimos para luchar por una causa: eso se llama vida”, había publicado en Instagram el 28 de marzo.