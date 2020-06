Esposa de Robbie Williams deja la bebida durante la cuarentena

Ayda Field dice que durante sus semanas en cuarentena, ha dejado de beber alcohol.

Ayda Field afirma que ha dejado de consumir alcohol durante la cuarentena por el coronavirus.

La estrella de 41 años, que está casada con el exitoso cantante de ‘Angels’ Robbie Williams, admitió que ha estado tratando de llevar un estilo de vida limpio y saludable, lo que ha incluido tratar de eliminar el azúcar de su dieta.

Hablando en el podcast ‘Staying At Home With The Williams’, dijo: “Es realmente difícil para mí, porque amo, amo el azúcar, pero también soy consciente de lo mala que es.

“Así que realmente he estado tratando de navegar eso en cuarentena, y ser más limpia de lo que he estado en mucho tiempo. No he estado bebiendo alcohol, que es algo que disfruto, pero debido a un pacto con mi madre, no he estado bebiendo alcohol”.

“Así que estos últimos días, he notado una correlación entre beber alcohol, abusar de la comida y sentirme realmente mal conmigo misma, que es A, B y C. Pero diré que, ¡joder, el azúcar es divertida! “

Ayda, que tiene 4 hijos, Teddy, de siete años, Charlton, de cinco, Colette, de 20 meses, y Beau, de tres meses, con su esposo, admitió que ahora se siente mal cuando come alimentos malos, y ha usado el encierro para equilibrar las cosas.

Ella agregó: “¡Me siento horrible! Esa es la cosa, los últimos cuatro días, había sido muy buena en cuarentena”.

“Conozco este lado oscuro de mí misma cuando como estas cosas, solo sale un Monstruo del Lago Ness”.

“Tengo problemas intestinales y todo tipo de razones, tuve diabetes en mis embarazos. No debería estar comiendo azúcar, simplemente no es lo que debería estar comiendo”.