La Reina y Kate Middleton se quedan sin sus compromisos reales favoritos

El Coronavirus ha cancelado eventos y celebraciones claves para la Reina Elizabeth II y la Duquesa de Cambridge.

El Coronavirus ha cancelado eventos y celebraciones para todos, incluida la familia real. Varios eventos clave en el calendario real se han cambiado o cancelado por completo, mientras que los Reales se quedan en casa junto con el resto de Gran Bretaña.

Esta semana es particularmente conmovedora para la Reina y Kate Middleton, quienes se están perdiendo algunos de sus compromisos reales favoritos, informa el diario Express.co.uk.

Su Majestad debería haber participado en La Ceremonia de las Llaves el 29 de junio.

En la ceremonia especial, el Lord Provost le da la bienvenida oficial a la Reina a Edimburgo, quien le ofrece las llaves de la ciudad, llamada el “antiguo y hereditario reino de Escocia”.

En tiempos normales, la ceremonia se llevaría a cabo en la explanada del Palacio de Holyroodhouse en Edimburgo, marcando el comienzo de la Semana de Holyrood, pero desafortunadamente ha sido cancelada.

Como parte de la ocasión, los Reales participarían en una variedad de compromisos oficiales durante la semana.

Para la duquesa de Cambridge, Kate Middleton, hoy debería haber sido el comienzo de Wimbledon.

La duquesa de Cambridge es habitual en Wimbledon, que tiene lugar de junio a julio de cada año.

En cambio, Kate marcó el día ayudando a crear un video para la cuenta oficial de Instagram de Wimbledon.

La duquesa proporcionó la voz para un video de un minuto en el que prometió en el futuro estar presente en el afamado torneo.

Kate es una ávida fanática del tenis y mecenas del All England Lawn Tennis and Croquet Club y es una participante habitual en el torneo de dos semanas, por lo que no hay duda de que lamentará la cancelación del evento.

Wimbledon, como todos los demás eventos importantes, ha sido cancelado por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial debido a la pandemia de coronavirus.

En la voz en off, Kate dice: “350 días, 14 horas y 12 minutos entre el último golpe de la pelota y cuándo se suponía que sería la siguiente”.

“Con el paso de los años, su apoyo ha dado forma a este evento histórico. No importa la hora del día o los nombres en el marcador, siempre ha estado allí, llueva o truene”.

“Este año, lamentablemente, las cosas son muy diferentes, pero vamos a esperar hasta que nos sentemos al borde de nuestros asientos y celebremos nuevamente”.

“Entonces, cuando sea el momento adecuado y abramos las puertas, volveremos y habrá valido la pena la espera”.

La duquesa de Cambridge presenta los premios en el torneo anual después de convertirse en mecenas de la AELTC en 2016, reemplazando a la reina, quien había ocupado el cargo durante 64 años.

Kate ha estado pasando el encierro con su esposo, el Príncipe William y sus tres hijos en Anmer Hall en Norfolk.

Recientemente ha reanudado algunos deberes reales en persona, incluida la visita a un centro de jardinería recientemente reabierto cerca de su casa.