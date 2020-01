Este es el apodo con el que Leonardo DiCaprio llama a Brad Pit

Pitt se quedó confundido en un inicio cuando su amigo Leo comenzó a llamarlo ‘Lover’ (Amante).

Brad Pitt se quedó confundido después de que su co-estrella de Once Upon A Time In Hollywood, Leonardo DiCaprio, comenzó a llamarlo “Lover” (Amante).

Los actores protagonizaron la última película de Quentin Tarantino, en la que interpretaron al rompecorazones de Hollywood Rick Dalton y su amigo de dobles Cliff Booth, respectivamente.

Y el estrecho vínculo entre los personajes en pantalla fue replicado por las estrellas entre tomas, convirtiéndose en amigos cercanos.

Sin embargo, Brad se encontró algo desconcertado cuando Leonardo ideó un apodo muy cariñoso para él.

” ‘Lover’, me llama ‘Lover'”, dijo Brad a Entertainment Weekly, con un encogimiento de hombros y una sonrisa. “Es un poco confuso, pero sigo adelante”.

Mientras tanto, Brad llama a Leonardo “LDC”, como reveló cuando gritó a su compañero de reparto en los Globos de Oro después de su premio.

Reflexionando sobre el vínculo que construyó con Leonardo dentro y fuera del set, Brad explicó: “Encontrarás, con la mayoría de los chicos, diría que todos nos estamos apoyando mutuamente, todos tenemos respeto el uno para el otro, todos nos reímos mucho el uno con el otro. Y se juega. Y es bastante fácil”.

Tanto Brad como Leonardo se han ganado numerosas nominaciones a los premios por sus papeles en ‘Once Upon a Time en Hollywood’, y ambos están listos para los Oscar en la ceremonia del próximo mes.