Adele aviva rumores de regreso con un misterioso nuevo clip de YouTube

Un video misterioso en su canal de YouTube llevó a sus fans al “frenesí” sobre su posible regreso con nueva música.

Adele envió a los fanáticos al frenesí el domingo, cuando subió un nuevo video misterioso a su canal de YouTube.

La cantante no ha lanzado nuevas canciones desde su álbum ’25’ de 2015, pero parece que regresará, después de que la página oficial de la estrella en el sitio de videos se haya actualizado con un nuevo clip privado.

Hay 12 videos disponibles para que sus admiradores los vean en la página, y ahora hay uno que es privado e invisible para el público, que muchos creen que es un anuncio de que Adele está de regreso con nuevo material.

“¡YouTube de Adele tiene un video privado que se subió! ¿Podría ser este su regreso? “, Preguntó un usuario de Twitter, mientras que un segundo entusiasmado,” Espera, ¿qué es lo que estoy viendo sobre un video oculto en el YouTube de Adele ?????????? “

Mientras tanto, otros están convencidos de que la estrella de Someone Like You estrenará nuevas canciones en los Premios Grammy el próximo domingo, después de que la cantante hizo una aparición sorpresa en un clip promocional para el programa después de las palabras, “espera lo inesperado”.

La semana pasada, el mánager de Adele, Jonathan Dickins, y la agente Lucy Dickins insinuaron que la nueva música definitivamente está en el horizonte durante una conversación con Music Week.

“Cuanto antes, mejor”, bromeó Jonathan.

El regreso de la estrella británica marcará su regreso al centro de atención luego de su separación de Simon Konecki en abril del año pasado.